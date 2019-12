Negligencia médica le cuesta la vida a su bebé

Ciudad de México.- Una familia originaria de Oaxaca alzó la voz para denunciar una probable negligencia médica.



Azalia Vázquez vio que su bebé de 4 meses lloraba mucho y decidió llevarlo a una clínica de San Nicolás de los Garza.



La incertidumbre creció porque le dijeron que estaba bien el bebé pero que tenía una falla cardíaca, le dijeron que le diera paracetamol y loratadina y lo dieron de alta.



La mujer llegó a su domicilio en el municipio de Salinas Victoria y vio que su hijo empeoraba y no dejaba de llorar hasta que se quedó inconsciente, en un sueño profundo del cual ya no despertó, lo tomó en sus brazos y lo llevó a otra clínica del sector en donde lamentablemente falleció.



Ahora los padres del bebé exigen se investigue bien el caso ya que su muerte se pudo evitar solo que al verlos de escasos recursos no les hicieron caso.



Debido a que no tienen recursos económicos tuvieron que velarlo en su domicilio en donde ahora también recae una deuda de más de 8 mil pesos por los servicios funerarios.