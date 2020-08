Negocia PT con PES para amarrar Mesa de San Lázaro

Escuchar Nota

ellos podrían tener candidaturas de reelección de la coalición Juntos Haremos Historia, a cambio de su apoyo para que el Partido del Trabajo llegue a la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.En una conferencia virtual, el vicecoordinador del PT dijo que esta tarde se realizará un encuentro con dirigentes de Encuentro Social para tratar de llegar a un acuerdo de reconciliación, en el que ambos grupos salgan beneficiados.En el pleito entre ambas fracciones, el PES acusó al PT de robar a sus diputados para reclamar la Mesa Directiva, a cambio de posiciones y dinero, y advirtió que no daría sus votos para que los petistas tengan la presidencia de la Cámara.Fernández Noroña afirmó que el PT ya cuenta con seis diputados más que el PRI, que no provienen del PES ni de Morena, lo que garantizará a la coalición Juntos Haremos Historia retener la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.El petista señaló que lo conveniente es un acuerdo porque los diputados de Encuentro Social no tienen más camino que Morena y PT para poder reelegirse el próximo año.El diputado del PT aseguró que todo se encamina para que el Partido del Trabajo llegue a la Mesa Directiva, dado que la mayoría de Morena opina que sería un error político dejar la posición al PRI y porque Mario Delgado ya rectificó."Me da gusto que Mario haya reaccionado a tiempo, dijo que apoya la posición nuestra del PT y que nos ve con buenos ojos, sabe que yo haría un trabajo institucional", dijo Fernández Noroña.Recordó que el PT reclama la Mesa Directiva porque de la elección de 2018, el grupo logró 61 legisladores y, en la conformación de los grupos parlamentarios, cedió casi la mitad de sus diputados para que Morena pudiera construir la mayoría absoluta que necesitaba para hacerse de la Junta de Coordinación Política.Afirmó que ahora el PT estaría recuperando a sus legisladores para ser la tercera fuerza de la Cámara, con lo que el PRI tiene posibilidades casi nulas de llegar a tal posición.Dijo que además de él, quienes aspiran a la presidencia de la Cámara son el coordinador Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles y Óscar González Yáñez., en la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados.