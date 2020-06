Negocia todo a solo un clic

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El confinamiento por Covid-19 trastocó la vida. La rutina no es la de antes, incluso la forma en que compramos ha cambiado. Ahora todo puede hacerse por internet y, claro, desde el poder del celular: un dedo y una pantalla nos separan de comida, la despensa, ropa, libros y juguetes. Pero el saber vender, sobre todo cuando uno es nuevo en el ambiente digital, es básico, como explica la emprendedora Gladys Ramos,.



Ya que como señala en su libro Véndelo Todo Desde tu Celular (Paidós, 2020), “las redes sociales son el escaparate perfecto para ofrecer tu producto como vendedor. De 10 años para acá la gente se cuelga de ellas para las ventas. Pero lo principal, como en todo, es crear confianza con tus clientes para que logres cerrar la compra y venta desde el celular, desde los llamados bitlinks”, comentó a Zócalo en entrevista.



El libro de Gladys es, ante todo, una guía. Repaso por las experiencias que han consolidado a la directora de G&G Studio, como una empresaria fuerte. Desde consejos sobre cómo moverte en las diferentes redes sociales hasta cómo administrar tu tiempo, clientes y, sobre todo, tu capital para seguir generando dinero.



Véndelo Todo Desde tu Celular es también una guía que ayuda a aprovechar las oportunidades. Especialmente las que rodean e impactan a todos, como el actual encierro pandémico. Un momento increíble para las ventas en línea.



“Mi libro salió hace dos meses, junto con el Covid-19, y para mí fue el tiempo correcto porque esto nos enseña que la forma de vender ha cambiado: ya no es necesario visitar a las personas en sus casas o tener un local abierto, sino que ahora la gente está volteando a la tecnología en donde abren sus tienditas virtuales las cuales son más prácticas. No tienes que estar pagando un local o gastar de más en empleados.



“La gente se ha dado cuenta de la importancia de las redes sociales y la entrega a domicilio. Eso lo vemos no solo en los vendedores pequeños, quienes pueden sacar el mayor provecho de esta situación, sino de empresas grandes como supermercados”, señaló.







Generación virtual



En promedio el mexicano pasa 8 horas en internet, tiempo que, en su mayoría, se irá en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y WhatsApp. Todas con dinámicas diferentes para ofrecer un producto en específico. Mismas que Gladys explica de manera sencilla en su libro



“Lo importante de las redes es que inicias tus campañas publicitarias por poco dinero, uno que se reproducirá, es una inversión. Campañas que utilizarán fotos y videos, algo que venda un estilo de vida, una idea que se implante en la gente para que use los productos. Esa es la razón por la que mucha gente usa influencers para promocionar sus servicios.



“Por eso es importante saber qué red social me sirve para lo que vendo. Si mi producto son bastones para abuelos, Facebook es mi lugar idea, porque ahí hay personas más adultas. El Instagram, en cambio, me servirá para vender ropa, viajes o cosméticos, algo enfocado en la vida millennial. Lo básico de las ventas por celular es saber qué estamos vendiendo, cuál es nuestro público”.



Y ese es el gran factor para Gla-dys. Más allá de la pandemia, que terminará en algún momento, el verdadero impacto de la venta en internet se debe a los cambios generacionales, ya que si bien los adultos utilizan celulares, son los jóvenes quienes desarrollan su vida desde la pantalla.



“La generación Z compra todo por internet desde hace años, por eso los vendedores debemos utilizar esta herramienta para la promoción y difusión. Todos cabemos ahí, si no estás en internet se puede decir que no existes. Necesitas dejarte ver para cerrar tus ventas”, concluyó la empresaria.