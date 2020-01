Negociación con aseguradoras tras sismos de 2017, aún no concluye: SHCP

Escuchar Nota

“Estamos en el proceso de negociación con las aseguradoras para ver cuántos de esos recursos vamos a poder recuperar y aplicarlo al patrimonio cultural e histórico del país”, informó al término del simulacro realizado en Palacio Nacional.

“Nos dimos cuenta que estaba mal definido el tema de los bienes que forman parte del patrimonio cultural del país, es mucho más fácil valuar una casa o un auto que cuánto vale Palacio Nacional o una iglesia colonial entonces estamos reevaluando todo a la luz de esa experiencia”, expresó.

“Estamos negociando para que las primas no sean muy caras porque también las aseguradoras reevaluaron sus costos a partir de los eventos”, apuntó.



