Negociación con EU se hizo con enorme dignidad: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que se negoció con dignidad frente al gobierno de Estados Unidos, y destacó que lograr frenar los aranceles que pretendía imponer el presidente Donald Trump, a los productos mexicanos, beneficia al campo y a todos los sectores de la economía."Se hizo esta negociación, se hizo con enorme dignidad y ya no habrá esos impuestos que pretendía el presidente de Estados Unidos imponer a los productos mexicanos y lo que surgió en una semana” dijo,Y consideró que se dio una enorme unidad entre los mexicanos: “en una semana no importa la clase social, no importa si trabajabas en el campo o en la ciudad, México se unió frente a una amenaza extranjera, esa unión es muy reivindicable para la Ciudad de México”, agregó la mandataria capitalina.Así lo dijo después haber participado el sábado en Tijuana, en el Acto de la Unidad al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.