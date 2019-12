Negociamos con EU como iguales: Seade sobre T-MEC

Ciudad de México.- Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que aunque el T-MEC fue una negociación muy dura, México negoció con Estados Unidos como iguales.



Puedes negociar con EU como iguales, yo estaba con la conciencia clara de que no me iba mover, si lo haces creíble, es creíble. En varias discusiones se endureció mi posición”, afirmó.



En entrevista con David Páramo en Análisis Superior en Imagen Radio, el secretario negó que lo hayan “chamaqueado” en la negociación del T-MEC y dijo que, por el contrario, se quedaron en la puerta “horrores” que les pidieron.



Es un tratado, es un contrato que tenemos firmado con mecanismos muy fuertes; el T-MEC es un conjunto de grandes oportunidades, creo que México sale ganando”, aseguró.



Habló también de la supuesta instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar el acuerdo a como diera lugar, “nunca me dijo que entregara la soberanía”.



El funcionario destacó los paneles laborales como la parte más importante del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.



La parte laboral del tratado es una cosa muy importante, lo de los agregados fue algo mínimo. Quedó maravilloso, logramos lo más importante del T-MEC, durante 26 años no se pudo resolver lo de los paneles laborales y en eso se resuelve todo lo laboral”, aseguró.



Detalló que México contará con 85 días para resolver los problemas laborales sin entrar a paneles.



Con información de Exelsior.