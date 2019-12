Negocian la llegada de Jesús Corona a Chivas

Ciudad de México.- El cancerbero de Cruz Azul, José de Jesús Corona está negociando su llegada para reforzar a las Chivas, de acuerdo a ESPN.



No obstante que en las últimas semanas pudo enterarse que el experimentado portero se encuentra en negociaciones con la directiva celeste, con miras a la renovación de su contrato, el cual vence al término del próximo semestre. Hasta el momento, Cruz Azul no ha hecho oficial la extensión del mismo.



En tanto, fuentes cercanas señalan que el ‘Rebaño’ ha vuelto a reparar en Corona, tras que en años anteriores se dijera que lo pretendía.



Al parecer, el propio Ricardo Peláez, otrora director deportivo de la Máquina Celeste y hoy vicepresidente de los tapatíos, estaría intercediendo para la contratación del jugador.



El tema salarial es lo que separa a Jesús Corona de su llegada a Guadalajara, debido a que todavía no llegan a un acuerdo.



EL CAMPEONATO DE LIGA SE LE HA INDIGESTADO



‘Chuy’ Corona, quien llegó a La Máquina para el Apertura 2009, procedente de los Tecos de la UAG, ha defendido hasta el momento la causa celeste en 373 partidos oficiales de la Liga MX: 320 de Liga, 36 de Liguilla, 13 de Copa y uno de la Súpercopa que le ganaron por 4-0 en Estados Unidos al Necaxa.



Asimismo, con los de La Noria ha disputado tres juegos del Mundial de Clubes, 20 de la Concacaf y siete de Copa Libertadores.



Los campeonatos que ha conseguido con estos colores, han sido dos Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.



Sin embargo, el título de Liga se le ha indigestado y en algunas instancias de Liguilla, como fue la Final del Apertura 2018, los aficionados lo han señalado y culpado severamente de la derrota.