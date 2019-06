Nelson Vargas, expulsado de la Federación Mexicana de Natación

La Federación Mexicana de Natación (FMN) dio a conocer la expulsión de Nelson Vargas como miembro honorario del organismo, esto tras haber arremetido en contra de su dirigente, Kiril Todorov.Dicha decisión, la cual ocurrió de manera unánime por parte del Consejo Directivo, fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la federación. La determinación se debe luego que Vargas Basánez desvelara una serie irregularidades y malos manejos en la administración de Todorov."El señor Kiril Todorov es un 'firmón' y nada más, no sabe más de nada y está llevando a la natación mexicana a un precipicio con las medidas que ha tomado, ha cometido arbitrariedades, muchas irregularidades y no puedo quedarme callado porque me haría su cómplice”, señaló Vargas en conferencia de prensa el pasado 29 de mayo.​Ante lo dicho, el presidente de la FMN, dijo: “Lleva cinco meses de una campaña de acoso, de amenazas, de presión a la FMN y hacia mi persona, y diciendo que le preocupa la natación de México, y cuando sé lo que realmente le preocupa, y son los intereses económicos de las acuáticas y de su persona. Está haciendo una división total de la natación mexicana y no hay alguien más que le haya hecho daño a este deporte que Nelson Vargas".