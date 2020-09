Nestor Araujo juega los 90 minutos en empate del Celta

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Néstor Araujo arrancó la temporada 90 de LaLiga como titular en el empate del Celta de Vigo 0-0 con el Eibar.



El zaguero tricolor disputó los 90 minutos del partido en el que su escuadra fue superior, pero no pudo manchar la buena tarde del arquero rival Marko Dmitrovic.



Después de un primer tiempo sin acción en las porterías, la primera de peligro la tuvo el Eibar con un remate del lateral Pedro Bigas, que al 55' le pegó por fuera a la red.



Quince minutos más tarde llegó la respuesta del Celta, que tuvo un mano a mano de Emre Mor, bien resuelto por el guardameta, y posteriormente generó peligro de nueva cuenta con el turco, que entró solo pero no pudo definir.



A cuatro del final, el Eibar se quedó con uno menos por una doble amarilla a Papakouli Diop, pero la visita no generó peligro por lo que el debut de ambos en la campaña terminó en empate.