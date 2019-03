Netanyahu, un tirano que masacra niños palestinos: Erdogan

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha tachado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “tirano que ha masacrado a niños palestinos”.“Que no nos dé lecciones. ¡Netanyahu, compórtate! ¡Eres un tirano que ha masacrado a niños palestinos de siete años!”, ha dicho Erdogan en un mitin con miembros de su gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco), celebrado este miércoles en la ciudad turca de Pursaklar.El mandatario ha hecho esa calificación un día después de que Netanyahu lo llamara “dictador”. “El dictador de Turquía, Erdogan, ataca la democracia de Israel mientras sus prisiones están llenas de periodistas y jueces turcos”, dijo.Frente a esas acusaciones, Erdogan ha denunciado la opresión que sufre el pueblo palestino a manos del régimen de ocupación isralí, y ha asegurado que Ankara no cejará en sus esfuerzos por hacer cumplir los derechos de los palestinos, informó Hispan TV Asimismo, se ha referido a los enfrentamientos ocurridos la víspera entre policías israelíes y fieles palestinos en la explanada de las Mezquitas de Al-Aqsa, en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén), y ha lamentado que los militares israelíes profanaran ese lugar santo.“Seguiremos hasta el último aliento nuestra lucha por los derechos de los palestinos y la causa de Al-Quds, por el peso que tiene para el mundo musulmán”, ha prometido el mandatario.Ayer martes, el portavoz del Gobierno turco, İbrahim Kalın, denunció el “racismo flagrante” de Netanyahu días después de que este afirmara que, de acuerdo con su “ley del estado-nación”, Israel es exclusivamente para los judíos y no para todos los habitantes de Palestina ocupada.Esa ley israelí, aprobada en julio de 2018, estipula que solo los judíos tienen “derecho exclusivo a la autodeterminación nacional” en los territorios ocupados por Israel y elimina el árabe de las instituciones y escuelas, reconociendo en su lugar el hebreo como idioma oficial.La disposición provocó rechazo a nivel mundial y, de hecho, no fue bien acogida ni entre los propios israelíes. Grupos defensores de los derechos humanos y ciertos Gobiernos occidentales consideran que se trata de una ley “racista”.