Netflix adquiere los derechos de la nueva película de Bob Esponja

La tercera película de, original de, que originalmente sería estrenada en mayo, fue adquirida porpor lo que ahora se estrenará por medio de la plataforma y no en cines como se había planeado.La película, pues Paramount Pictures buscará llegar a ese mercado de otro modo.El debut de la película externo a las salas de cine no es ninguna sorpresa, debido a la actual pandemia de Covid-19. En abril, “Trolls: World Tour” demostraría gozar de un gran éxito en los servicios de VOD, del mismo modo que “Scoob!” en mayo.Walt Disney Pictures habría aplicado esta misma técnica con su adaptación de “Artemis Fowl”, la cual fue estrenada directamente para Disney+ del mismo modo que su grabación teatral para cines del éxito de Broadway “Hamilton”.En esta nueva aventura, Bob Esponja se enfrenta al rapto de Gary, su querido caracol, embarcándose junto a Patricio en un viaje a la ciudad perdida de Atlantic City para poder traerlo de vuelta a casa.Mientras navegan incontables peligros y maravillas, acompañadas de las clásicas ocurrencias del dúo durante la misión, Bob deberá probar que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad. La película contará con la participación de Keanu Reeves, contando con una banda sonora compuesta por Hans Zimmer.Con información de Tónica