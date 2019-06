Netflix anuncia serie animada de Jurassic World

"¡Bienvenidos a Jurassic Park! Dreamworks y Steven Spielberg producirán 'Jurassic World: Camp Cretaceous', una serie animada de acción y aventura que estrenará en Netflix en el 2020", anunció este martes la plataforma de streaming en las redes sociales.El anuncio estuvo acompañado por un pequeño adelanto de la producción."La evolución ha comenzado". Así comienza el adelanto de Jurassic World: Camp Cretaceous, la nueva versión de Netflix sobre la exitosa franquicia de de dinosaurios.DreamWorks Animation está detrás de la nueva serie animada, que sigue a seis adolescentes mientras experimentan un campamento de aventuras en la Isla Nublar. Quedan varados y deberán deberán aprender a trabajar en equipo para sobrevivir.La serie animada cuenta con Scott Kreamer y Lane Lueras como showrunners.Dreamworks formó una asociación con Netflix y ya lanzaron varios proyectos juntos que incluyen The Boss Baby: Back in Business y She-Ra and the Princesses of Power.En 2015, Universal revivió la franquicia de Jurassic Park que había permanecido inactiva desde la tercera película en 2001. El filme, protagonizado por Chris Pratt, demostró que el fantástico mundo de los dinosaurios no se había extinguido todavía y que aún podía atraer a una multitud considerable de seguidores. La próxima entrega llega el 11 de junio de 2021.