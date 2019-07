Netflix anuncia serie basada en cómics de Neil Gaiman

La obra maestra de Neil Gaiman y Sam Kieth: The Sandman, el Príncipe Morfeo, Kai´Ckul y sus Endless, llegarán a Netflix en forma de serie original. pic.twitter.com/meSEw4H0GB — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 1 de julio de 2019

Netflix y Warner Bros. dieron a conocer una alianza para llevar al mundo de las series una de las novelas gráficas más aclamadas de todos los tiempos; The Sandman de Neil Gaiman. Así es, la historia que se recogió en varios tomos a lo largo de 7 años (de 1989 a 1996), tendrá una adaptación live-action al famoso servicio de streaming.Puedes leer: Neil Gaiman anuncia el proyecto "Sandman Universe"De acuerdo con lo reportado, Allan Heinberg, guionista de la película de la Mujer Maravilla; será el escritor y productor de la serie, mientras que David Goyer (conocido por su participación en las películas de DC en la era Snyder) y el propio Neil Gaiman, serán los productores ejecutivos, además de servir de asesores para la realización de la obra.La obra original recorre las andanzas de Sueño, uno de los Siete Eternos, quien recién escapó de un cautiverio de casi un siglo; por lo que decide volver a poner orden en su reino, además de vengarse de quienes lo encerraron. La obra posee un gran simbolismo a los largo de toda su narrativa, apelando a las antiguas mitologías, a la cultura contemporánea, e incluso al Universo DC.The Sandman iba a ser una películaHay que recordar que el proyecto original de The Sandman en live-action tenía como fin llevarse a la pantalla grande; el propio Neil Gaiman y Joseph Gordon-Lewitt estaban dentro del proyecto. Sin embargo, la iniciativa no termino por concretarse, por lo que el actor lanzó un comunicado anunciando la cancelación del mismo.En ese momento no se sabía qué pasaría con la obra, si habría una versión con actores reales o no. Nadie esperaba que se anunciara como una serie para el streaming, sin embargo, fuera del resultado final, dicho formato es preferible por lo extenso de la novela gráfica y su riqueza narrativa. De hecho, la misma Warner ha confirmado que se trata de la serie más cara basada en personajes de DC.