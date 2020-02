Netflix cancela la tercera temporada de la serie Insatiable

Escuchar Nota

We will not be coming back, sadly. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 4, 2020

Luego de dos temporadas,, la comedia negra protagonizada por Debby Ryan.La serie, y luego de un gran cambio de imagen, regresa para atormentar a todos los que le hicieron la vida miserable.Junto a Ryan, el elenco estaba conformado por Dallas Roberts (The Good Wife), Christopher Gorham (Covert Affairs), Sarah Colonna (Shameless), Erinn Westbrook (Awkward), Kimmy Shields (Big Little Lies), Michael Provost (All Rise), Irene Choi (Community), Arden Myrin (Mad TV) y Alyssa Milano (Charmed).Antes de su anuncio oficial,que el programa no sería renovado.Con información de Tónica