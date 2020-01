Netflix cancela la terrorífica serie Marianne

Escuchar Nota

Marianne, al momento de su estreno,, quedaron aterrorizados y no, pero eso no sirvió para asegurar el futuro de la serie de terror francesa.La actriz, Marianne, después de solo una temporada, que dejó la historia abierta a una nueva temporada y sin un final definitivo., una escritora que comienza a experimentar sucesos extraños durante su adolescencia, lo que la obliga a dejar su pueblo y a su familia, pero, cuando alguien de su pasado aparece, recordándole que las historias aterradoras que escribe no están solo en su cabeza, ella debe volver y el mismo mal que la acosaba despierta y comienza a atacar uno por uno a sus amigos y familiares, y solo se detendrá si ella continúa escribiendo su historia.La serie de 8 capítulos, e incluso se ganó a fanáticos como el escritor Stephen King, quien recomendó la serie en sus redes sociales (cosa que solo hace con las series, libros y películas que realmente le gustan).Du Bois escribió “No temporada 2, Bye Emma, gracias por la historia! Y gracias a todos por sus mensajes. Gracias al equipo. Los veré en algún otro lugar”, finalmente agradeció al director de la serie por su trabajo y apoyo.