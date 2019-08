Netflix cancela The OA después de dos temporadas

The OA, el drama de misterio, con elementos sobrenaturales y de ciencia ficción, fue cancelado por Netflix tras solo dos temporadas.Según informa La Tecera , el servicio de streaming decidió no renovar a la serie por una tercera temporada, luego de que la anterior tanda de episodios fuese presentada en marzo pasado. Al mismo tiempo, desde Netflix aseguran que igual esperan volver a trabajar con sus responsables: la actriz Brit Marling y el director Zal Batmanglij.La serie se centraba en una mujer adoptada y ciega que desapareció por siete años. En su regreso, no solamente ha recuperado la vista, sino que también tiene cicatrices en su espaldas y se hace llamar simplemente como OA.En el camino, le cuenta su historia a algunas personas, quienes le ayudan a dar con otras personas desaparecidas. Pero en el camino hay toda una historia que involucra a otra dimensión y, obviamente, más de una confabulación.Pero toda esa historia ahora simplemente no continuará, por lo que tendrán que contentarse con los 16 episodios que se hicieron.