Netflix da a conocer los nuevos pósters para su serie original de Transformers

Escuchar Nota

.- La franquiciapodría estar a punto de reiniciarse después del tiempo de Michael Bay al frente resultó en una recaudación de más de medio billón de dólares entre Age of Extinction, Last Knight, y Bumblebee, que obtuve las menores ganancias en taquilla de toda la franquicia.Sin embargo,Aunque hay múltiples proyectos en proceso en el estudio Paramount con una secuela de Bumblebee,, una adaptación de Beast Wars que actualmente está siendo redactada por James Vanderbilt de Zodiac y un reinicio completo de la línea de tiempo principal, todo en varios etapas de desarrollo, peroCon la intención de ser el primero de un arco de tres temporadas que formará una trilogía animada, Siege se lanzó originalmente el mes pasado, pero como casi todo lo demás, se retrasó como resultado de la pandemia de Coronavirus, y ahora llegará al servicio de streaming el 30 de julio.Y con el debut del programa cada vez más cerca,, que puedes ver a continuación.El primer trailer prometió una animación impresionante y una estética que parece atractiva tanto para los fanáticos de Transformers como para aquellos que conocieron por primera vez a los personajes a través de los esfuerzos cinematográficos de, aunque marca una de las raras empresas que no cuenta con Peter Cullen y sus talentos vocales para el líder deha dado grandes pasos recientemente, y con una propiedad tan reconocible a su disposición,Información por La verdad