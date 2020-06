Netflix dará 100 mdd para combatir discriminación

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Netflix declaró que donará 100 millones de dólares a grupos de apoyo e instituciones financieras que trabajan en pro de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, luego del clima de tensión que persiste en aquel país tras la muerte del ciudadano George Floyd a manos de la policía.



La plataforma de cine digital reveló que su aportación iniciará donando 35 millones de dólares, los cuales se dividirán en 25 millones para el fondo "Black Economic Development Initiative" y los otros 10 millones a Hope Credit Union.



De la misma forma trascendió que Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, donó 1 millón de dólares a The Center for Policing Equity, organismo que siembra la transparencia y la responsabilidad policial por medio de varias investigaciones.



Y por si esto fuera poco, también dará el 2 por ciento de su efectivo disponible (aproximadamente 5 mil millones de dólares) a diversas instituciones que apoyen a la comunidad antes mencionada.



Al dar a conocer esta noticia, Netflix busca que otras empresas como Apple, Facebook y Alphabet se unan a su iniciativa y también brinden algo de capital para combatir el racismo y establecer una igualdad de condiciones sociales.



Por ahora, la compañía digital cuenta con una plantilla de 7 por ciento de empleados afroamericanos en contraste del 2017, donde solo había un 4 por ciento, lo cual consideran como un avance, aunque no definitivo en su lucha por la igualdad racial.