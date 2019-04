Netflix, en el centro de una batalla por el séptimo arte

Netflix intenta abrirse un lugar entre los gigantes del cine estadounidense, que pronto deberán reconsiderar las condiciones de admisión de sus películas a los Óscar, luego de que el departamento de Justicia brindara al líder del streaming un apoyo inesperado.La poderosa Academia Estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de los prestigiosos Óscar, confirmó una información revelada por el periódico especializado Variety: recibió una carta oficial de advertencia de una posible violación del derecho a la competencia."Recibimos una carta del Ministerio de Justicia y hemos respondido apropiadamente", dijo esta semana en un comunicado enviado a la AFP la organización de Hollywood, que reúne a profesionales del séptimo arte.¿Cuál es la razón de la ira de la justicia estadounidense? Los posibles cambios de elegibilidad a los Óscar previstos por la Academia para poner palos en la rueda a Netflix.El director ganador de varias estatuillas Steven Spielberg propuso que las películas producidas y transmitidas por Netflix ya no sean elegibles para los Óscar... sino para los Premios Emmy, con los que se premia a los productos de televisión estadounidense."Si quieres hacer un formato de televisión, haces una película de TV", dijo el influyente director, que además colabora con Apple TV, la nueva plataforma de transmisión de video de la marca a la manzana.Pero para la justicia de Estados Unidos, tales declaraciones podrían "plantear preocupaciones sobre el derecho a la competencia".En su carta a la Academia, la división de competencia del departamento de Justicia, se dijo "preocupada" por las posibles nuevas restricciones, que "podrían tender a eliminar la competencia"."La Junta de directivos de la Academia se reunirá el 23 de abril para su reunión anual sobre regulaciones de premios", durante la cual reflexionará sobre un posible cambio, dijo sin más la Academia.Contactada por la AFP, Netflix se negó a hacer comentarios."Amamos el cine. Junto con otras cosas que también amamos: la accesibilidad para las personas que no pueden pagar una entrada (...); la posibilidad de que todos disfruten de nuevos lanzamientos al mismo tiempo; y que los directores tengan más formas de compartir su arte. Estas cosas no son excluyentes", tuiteó el mes pasado el gigante del streaming.La división de competencia del departamento de Justicia tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las normas económicas liberales: libre comercio y libertad de elección para los consumidores.Por lo tanto, recientemente se ha opuesto, en vano, a la adquisición del gigante de los medios de comunicación de Time Warner por parte del grupo de telecomunicaciones AT&T. Según esta dependencia oficial, el gigante que resultaría de esa fusión sofocaría la competencia y aumentaría los precios para los consumidores.En el caso de Netflix, la división 'antitrust' teme que las nuevas restricciones violen una importante ley antimonopolio, la Ley Sherman.El ministerio "prefiere no tener que intervenir a través de proceso judicial", dice a la AFP Kerry Fields, profesor especializado en economía empresarial en la Universidad californiana USC.La Academia no quiso revelar a la AFP su respuesta a la justicia, pero según Kerry Fields, esta recomendación "podría empujarla a ser un poco más cautelosa".La institución tiene "ya muchos problemas", dijo. "No estoy seguro de que muchos de sus miembros quieran participar en una batalla legal con el departamento de Justicia", que podría ser muy costosa, agrega.Hollywood siente la amenaza de Netflix, que ganó cuatro premios Óscar en la última ceremonia, incluidos tres de los mayores por el éxito "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón.Por encima de todo, más allá de estos premios, está la cuestión de la batalla entre el viejo mundo y lo reciente, la industria cinematográfica tradicional y los servicios de streaming. "Es una pelea titánica que opone a los formatos antiguos contra los recientes", describe Fields.En este duelo, las autoridades estadounidenses han elegido su campamento, de una manera algo sorprendente. "Para muchos jóvenes es la decisión correcta, pero hubiera pensado que estarían del lado de la industria", dice Fields.En esta batalla, Disney ha agregado una nueva marca a su espectro: el gigante del entretenimiento, que incluye a Lucasfilm ("Star Wars") y Marvel ("Avengers") anunció el jueves el lanzamiento de su plataforma de video en línea, Disney+, en noviembre en los Estados Unidos. La suscripción mensual costará menos que la de Netflix.