Netflix negocia compra de importante sala de cine en EU

Lejos quedarán los días de incertidumbre que vivía Netflix en los últimos meses del año, buscando salas de cine que rentar en Estados Unidos para poder exhibir sus películas y así, cumplir con uno de los requisitos para ser considerado en las ternas de los premios Oscar.Esto sucederá con la posible compra del histórico Teatro Egipcio, ubicado en Hollywood Boulevard, que ya negocia la plataforma con la American Cinematheque, dueña del inmueble, informó el portal Deadline. ¡Toma eso, Steven Spielberg!Así, Netflix sería propietaria por primera vez de una sala de cine, lo que de acuerdo con la fuente consultada por Deadline no quiere decir que busque ingresar al mercado de la exhibición tradicional.De hecho, Netflix busca que la American Cinematheque, dedicada a proyectar películas independientes y de alto valor histórico, continue organizando eventos y festivales relacionados a la industria cinematográfica durante los fines de semana.El resto de los días, la plataforma proyectaría sus diferentes títulos, además de que durante el otoño y el invierno, Netflix usaría el inmueble para exhibir sus filmes contendientes a los premios. Esto ocurriría al menos en el futuro cercano.Según indica Deadline, la compra no afectaría la actual asociación de Netflix con cadenas de teatros independientes como Landmark e Ipic, que proyectan sus cintas.De acuerdo con The Hollywood Reporter, de completarse la venta se lograrían dos objetivos:1. Netflix se ubicaría en un lugar privilegiado durante la temporada de los Oscar y en otras épocas del año sin tener que recurrir a la renta de salas de cine.2. El histórico Teatro Egipcio, inaugurado en 1922 y que fue sede de numerosos estrenos de Hollywood, se aseguraría un futuro y le daría un impulso financiero a la American Cinematheque.El mismo medio señaló que el precio de venta del Teatro Egipcio está valuado en decenas de millones.