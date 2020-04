Netflix ofrece películas y documentales gratis en YouTube

Escuchar Nota

Después de que circulará en algunas aplicaciones de mensajería instantánea un mensaje falso que promociona el servicio dededebido al confinamiento por el coronavirus. Ahora, es oficial de que la plataforma de streaming ha publicado que su documentales y películas originales las puedes ver gratis en su canal deEntre el contenido gratuito puedes encontrar las producciones originales como Our Planet, series de ocho episodios, con la dirección de Alastair Fothergill, que explora las maravillas únicas de la naturaleza; la película 13th nominada al Oscar, dirigido por Ava DuVerna; también están Period. End of Setence y The White Helmets, los cuales ganaron el premio de la Academia a Mejor corto documental.Cada película y documental estarán acompañados de una guía de estudio y material educativo, por lo que puede ser utilizado tanto por los estudiantes como por los maestros.“Por muchos años, Netflix ha dado permiso a maestro para que proyecten documentales en sus salones de clases. No obstante, esto no es posible con las escuelas cerradas”, explicó la plataforma de streaming a través de una publicación en su blog.“Por eso hicimos una selección de nuestras películas y documentales para que estén disponibles en el canal de Netflix en YouTube. Esperemos que esto, de alguna manera, ayude a los maestros de todo el mundo”, concluyó.El proyecto estrenado a inicios de 2020, el cual documenta el primer año de una vida humana, por lo que muestran desde un recién nacido indefenso hasta un niño que camina y habla para sumergirse en la ciencia detrás de estos hitos.La serie documental que se adentra a un amplio rango de temas, como la crisis del agua en el mundo, las brechas salariales basadas en la raza y el sexo o por qué algunas personas discuten sobre concluir sus oraciones con un signo de exclamación.La película documental que sigue a un grupo de cineastas y científicos obsesionados con los corales, mientras intentan registrar eventos destructivos de la “decoloración” de los corales en diversas partes del mundo.Conoce más sobre el arte, la ciencia y la filosofía del diseño en este programa, que entra a la mente de los mejores diseñadores del mundo y muestra las visiones más inspiradoras en una variedad de disciplinas.