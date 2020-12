Netflix: ¿Por qué Friends y otras series saldrán de la plataforma?

Escuchar Nota

"Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero sólo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre”, escribió Netflix en Twitter.



Luego de meses de especulaciones,confirmó este miércoles que la seriesaldrá de la plataforma y no estará disponible en 2021. Aquí te decimos por qué.Además de “Friends”, Netflix sacará de su catálogo la serieSe trata del fin de contrato de derechos por parte de WarnerMedia y Netflix Latinoamérica debido a que la compañía lanzará su plataforma HBO Max en la región tentativamente a mediados de 2021.—ya disponible en Estados Unidos—, así como nuevas propuestas como la nueva versión de “Liga de La Justicia” de Zack Snyder y el reencuentro de “Friends” y “El Príncipe del Rap”; asimismo, se espera que Warner Bros. estrene sus películas agendadas para 2021 al mismo tiempo en cines y en su plataforma debido a la pandemia, según dio a conocer la compañía a inicios de este mes. No obstante, no está claro si este acuerdo funcione para México.. La estrategia es prácticamente la misma a la que The Walt Disney se impuso tras su llegada en noviembre pasado, sacando todas sus producciones de Netflix y llevándolas a su plataforma