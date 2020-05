Netflix prepara segunda temporada de Tiger King

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los creadores de la serie documental Tiger King, uno de los éxitos televisivos de la temporada, preparan una segunda temporada del formato que se centrará, en esta ocasión, en el dúo de magos Siegfried & Roy, populares por sus espectáculos con felinos.



La noticia, desvelada hoy por The Hollywood Reporter, llega después de que el mago Roy Horn -de Siegfried & Roy- muriera la semana pasada a los 75 años por complicaciones derivadas del coronavirus.



Horn ocupó titulares en todo el mundo cuando en 2003 cuando fue mordido por un tigre durante un espectáculo en el casino-hotel "Mirage" de Las Vegas (Nevada).



Sobre el escenario, un tigre atacó al mago, le mordió en el cuello y le arrastró fuera del escenario frente a los atónitos espectadores que presenciaron el ataque en directo, que supuso la cancelación de uno de los espectáculos más populares de Las Vegas, que desde 1990 mostraba animales exóticos en sus funciones.



Precisamente, el equipo responsable de "Tiger King", dirigido por Eric Goode y Rebecca Chaiklin, comenzó a rodar el documental al interesarse por retratar el mundo de los zoológicos privados y la industria del espectáculo que utiliza a grandes felinos en EE.UU.



Pero finalmente, "Tiger King" acabó enganchando al público no tanto por sus tigres o leones sino por los excéntricos y polémicos personajes humanos que aparecían en esta sórdida producción.



Ahora, con una segunda temporada centrada en este dúo de magos, la serie de Netflix podrá continuar con el mismo enfoque de la primera entrega, que ha resultado uno de los estrenos más populares del año.



Según las proyecciones de Netflix, 64 millones de cuentas de la plataforma digital vieron en sus primeras cuatro semanas este documental, aunque cabe resaltar que para que la plataforma contabilice un visionado basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos.



La atención despertada por el programa es tal que Nicolas Cage debutará en la televisión dando vida a su protagonista, Joe Exotic, en una nueva serie de ocho episodios producidos por CBS Television Studios e Imagine Television.



No es el único proyecto televisivo en marcha que está inspirado en "Tiger King", ya que Kate McKinnon, muy conocida por el programa de comedia "Saturday Night Live", interpretará en otra serie a la enemiga de Exotic, Carole Baskin.



Además, la semana pasada una multitud de visitantes y turistas se congregaron en la reapertura del zoológico de "Tiger King", anteriormente propiedad de Joe Exotic, quien actualmente está en la cárcel por contratar a un asesino por encargo y cometer varios delitos contra la flora y la vida de los animales. EFE