Netflix reconsiderará filmar en Georgia por ley antiaborto

Netflix dijo este martes que reconsiderará filmar en el estado de Georgia si su ley antiaborto entra en efecto, convirtiéndose en el primer gran estudio de Hollywood en criticar la polémica medida."Tenemos muchas mujeres trabajando en producciones en Georgia, cuyos derechos, junto a los de otras millones de personas, serán restringidos por esta ley”, dijo el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado a Variety.“Es por eso que trabajaremos con ACLU [la principal ONG de derechos civiles de Estados Unidos] y otras organizaciones para la lucha en la justicia”.“Dado que la ley aún no ha sido implementada, continuaremos filmando allá, así como apoyaremos a nuestros socios y artistas que decidan no hacerlo. Y si llega a ser puesta en práctica, reconsideraremos toda nuestra inversión en Georgia”, advirtió.Georgia es uno de los varios estados que aprobaron recientemente duras legislaciones contra el aborto, que buscan además la revocación del histórico fallo de 1973 de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en todo el país.Tras la aprobación y sanción de la llamada ley del “latido del corazón”, que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas de gestación, muchos han llamado a abandonar este estado conocido como el Hollywood del sur, en el que se han filmado grandes producciones de Marvel como “Avengers: Infinity War” y “Pantera Nagra”, así como “The Walking Dead” de AMC.Netflix produce allí “Stranger Things”, “Ozark” e “Insatiable”, con Alyssa Milano, una de las voces que lidera el llamado al boicot contra el estado si la ley es puesta en práctica.Otros grandes estudios contactados por la AFP no respondieron a los pedidos de un comentario sobre la ley.Actores como Jason Bateman, Alec Baldwin, Judd Apatow, Don Cheadle, Ben Stiller, Mia Farrow y Amy Schumer se han unido al llamado de Milano.El impacto en la economía de este estado sería grande. Según cifras oficiales, la industria del cine y la televisión reportó el año pasado 92.000 puestos de trabajo y tuvo un impacto económico de 9.000 millones de dólares en producción.Kirsten Schaffer, directora ejecutiva de la ONG Women in Film, dijo a la AFP que apoyan “a las personas que decidan no llevar sus producciones a Georgia o aceptar un trabajo en ese estado debido a esta draconiana ley antiaborto”.“Hemos compilado una lista de estados a favor del aborto que ofrecen significativos incentivos fiscales y exhortamos a todos a que exploren estas alternativas: California, Colorado, Hawai, Illinois, Maine, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Washington”.