Netflix se va por el sueño mexicano: se muda a la CDMX

Ciudad de México.- Netflix tendrá su base regional en la Ciudad de México, donde la empresa busca estar más cerca de la comunidad creativa del país y de la región, de acuerdo con una vocera de la firma de streaming.



"Desde su lanzamiento en América Latina en 2011, consumidores en toda la región le han dado la bienvenida a Netflix. Después de abrir una oficina en México en 2019, nos entusiasma compartir que hemos elegido a la Ciudad de México como nuestra sede para América Latina. Teniendo a la Ciudad de México como nuestra base, estaremos aún más cerca de la comunidad creativa y de los miembros de toda la región, a medida que continuamos invirtiendo en el mejor contenido que tanto aman nuestros miembros, tanto en América Latina como en el resto el mundo".



La inversión que se había anunciado el año pasado, la cual asciende a los 200 millones de dólares, se destinará para la producción de 50 producciones y coproducciones de contenido original, sin embargo los detalles sobre cuántas de estas producciones están listas aún es un misterio. Lo que sí compartió la compañía es que la oficina se situará dentro de la Ciudad de México y en caso de que busques una opción laboral, se puede ingresar directamente a la liga de talento de la marca.



De hecho desde 2015 a la fecha, Netflix ha contratado aproximadamente 100 mil personas, incluyendo elenco, equipo y extras, cifra que podría incrementarse con la llegada de esta oficina.



Sobre si esta apertura implica el cierre de la oficina que tiene Netflix en Brasil, la vocera de Netflix indicó:



"No, nuestros equipos de Brasil y el sur de América Latina (Chile, Argentina) seguirán basados en nuestra oficina de Alphaville. Todos nuestros equipos a excepción de Brasil y el sur de América Latina estarán basados en esta oficina, incluyendo contenido, marketing, comunicación y publicidad, entre otros. No tenemos números exactos de cuántos empleados serán los que se muden", vocera de Netflix.



La mudanza iniciará en algún momento del verano, sin embargo no hay una fecha exacta.



La firma reportó que sumó 8.8 millones de nuevos usuarios en mercados internacionales, mientras que en el mercado local estadunidense acortó su base de usuarios y solamente consiguió sumar 550 mil nuevos usuarios en dicho mercado, una baja comparada con los 1.75 millones de nuevos suscriptores que registró en el mismo periodo, pero de 2018.



En cuanto a los ingresos de la firma, estos se mantuvieron en línea con las expectativas. Se consiguieron sumar 5 mil 470 millones de dólares, un alza de 30% desde los 4 mil 187 millones de dólares que se registraron en el mismo periodo de 2018. Según la guía financiera de la empresa para 2020, Netflix estima lograr un margen de 16% anual, gracias al crecimiento que está teniendo en regiones como América Latina.



“Al cierre de 2019 contamos con 31 millones de miembros en Latinoamérica. El cuarto trimestre de 2019 fue un periodo récord en términos de adición de nuevos suscriptores en esta región, donde se sumaron 2 millones”, indicó a Expansión, la vocera de Netflix.





Con información de CNN Expansion