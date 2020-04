Netflix ya permite bloquear tu perfil personal con un PIN para mantener ocultos tus gustos culposos

Escuchar Nota

Si son de los que comparten cuenta de, seguramente se habrán enfrentado a que alguien de estas personas se mete a nuestro perfil y arruina nuestra lista, nuestras recomendaciones y hasta el apartado de "Continuar viendo". Ante esto, Netflix acaba de implementar una de las funciones más solicitadas: unOjo, no se trata de un PIN general para la cuenta, sino para cada perfil, que ayudará a que otras personas no entren a nuestro perfil y desajusten nuestros gustos. La idea es sumamente sencilla y no sólo sirve para mantener en privado lo que vemos, como nuestros gustos culposos, sino también es sumamente útil cuando hay niños en casa.El establecimiento de un PIN para los perfiles viene como parte de una actualización de Netflix dentro de lEs decir, ahora cuando elegimos un perfil infantil, tenemos la opción de seleccionar la clasificación por edad de una forma sencilla.Es una especie de descanso en caso de que un niño tenga un obsesión y no quiera dejar de ver algo, o bien, cuando creamos que una serie o una película tienen contenido no adecuado a pesar de la clasificación.