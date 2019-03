Neumólogo… ¡con especialidad de contador!

Roberto Alfonso Perea Sánchez es un neumólogo que labora en el Hospital Central, dependiente del Instituto Chihuahuense de Salud. Es nada menos que el subdirector médico.Tiene como cédula profesional de licenciatura la número 306182, de especialidad la número 92161 y de AECEM, o sea del Consejo de Neumología, la número 32322.Sin embargo, algo anda mal. La cédula profesional de licenciatura no tiene problema alguno. Es de la década de los setentas y está en regla, pero la de especialidad tiene un detallito.En la consulta en el Registro Nacional de Profesiones, corresponde a un Contador Público, y no a una especialidad en Neumología.La cédula 32322 sí corresponde, pero según nos informan, no puede haber cédula de consejo si no hay cédula de institución educativa superior que avale la especialidad, porque el Consejo sólo certifica y recertifica.El dato nos llega porque hay malestar dentro del hospital hacia quienes consideran protegidos del secretario Jesús Enrique Grajeda, que, sin importar detalles de esta naturaleza, se hace de la vista gorda con ellos.Es una situación muy delicada que exige de profesiones una inmediata investigación, y del Secretario de Salud, atención y medidas administrativas inmediatas.