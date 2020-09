Neve Campbell confirma que regresará a Scream como Sidney Prescott

Escuchar Nota

"Hola, Sidney... Es oficial: la reina original de 'Scream' Neve Campbell está de vuelta", publicó hoy la saga en su cuenta oficial de Twitter.

"Después de pasar tiempo hablando con Radio Silence (el colectivo detrás de esta nueva película), me han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y por todo lo que creó en la saga de 'Scream'. Estoy más que emocionada de volver en el tiempo al rol de Sidney Prescott y de regresar a Woodsboro", detalló.

"Se acercaron a mí y hemos tenido algunas conversaciones. Por el coronavirus, es un poco difícil ahora saber cuándo sucederá y ojalá que nos podamos poner de acuerdo en todos los elementos que se necesitan para que suceda", dijo entonces.



"En principio, yo era recelosa de hacer otra cinta de 'Scream' sin Wes Craven porque él era un genio y la razón por la que esas películas son los que son. Pero los directores (de esta nueva cinta) vinieron a mí con una gran aprecio por el trabajo de Wes. De verdad le quieren rendir homenaje y eso significó mucho para mí", añadió.



"Ojalá seamos capaces de hacerlo", cerró.

