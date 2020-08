Nexos acusa hostilidad política en la actuación de la SFP

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de un texto titulado “Nexos y la Secretaría de la Función Pública. Relatoría de una hostilidad” y publicado el día de ayer en su página web, la revista compartió con sus lectores una relación de hechos sobre “la actuación infundada, desproporcionada y hostil de la Secretaría de la Función Pública contra Nexos” y presentó documentos como pruebas de sus dichos.



En el texto aprovecha para responder a la titular de la Secretaría de la Función Pública, quien el mismo 20 de agosto cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de su inhabilitación por dos años y una multa por 999 mil 440 pesos, la funcionaria acusó a “Nexos”, en su cuenta de Twitter, de presentar información falsa y actuar con dolo para obtener un contrato y defraudar a la administración pública.



“Esto es una clara toma de partido frente al caso que la descalifica como autoridad imparcial, obligada a la buena fe, y a respetar la presunción de inocencia en asuntos que no han sido resueltos definitivamente por los tribunales”, señala la revista en la relatoría de hechos.



Y responde a los dichos de otro funcionario de la SFP que “se refirió a quienes trabajan en esta revista como ‘secuaces’, y los acusó de enriquecerse ‘millonariamente’ con este contrato”. “Nexos” le responde que recibieron por la plana 74 mil pesos pero pagaron al IMSS y al Infonavit por concepto de cuotas de sus trabajadores, 89 mil 808 pesos con 74 centavos, “El monto ‘millonario’ de que ‘Nexos’ se benefició en ese contrato no le alcanzó ni para cubrir un mes de cuotas del IMSS y del Infonavit”.



Dicen que lo único millonario que hay en este caso es la multa por una infracción inexistente de 999 mil 440 pesos impuesta a “Nexos” por la Secretaría de la Función Pública, “cantidad que es desproporcionada y que sólo puede atender a la acusada hostilidad que respira todo el procedimiento”.



Y para dar contexto citan otras multas similares en los últimos años: la multa de 58 mil pesos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en medio de un proceso penal que lo acusa de una defraudación multimillonaria a su estado; y la multa de dos millones de pesos a León Manuel Bartlett, por sobreprecios detectados en un contrato de 32 millones con el mismo IMSS.



“Como se ve con el caso de Bartlett, la Secretaría de la Función Pública tiene varas muy distintas para juzgar. No podemos entender su toma de posiciones frente a ‘Nexos’ como la consecuencia de una indagación burocrática llevada por el ánimo de la transparencia, la proporcionalidad y la equidad”, señalan.



Agregan que todo en ese episodio es desproporcionado y caprichoso, porque “lo anima una visible hostilidad política, manifiesta en los tuits de la Secretaria y de sus funcionarios. No puede callar a la revista pero sí la puede hostilizar, multar, expulsar del trato con el gobierno”.



“Nexos” concluye su relación señalando que “lo más preocupante es que en la hostilidad de la Secretaría vemos un episodio de algo mayor: la hostilidad que impera en el gobierno contra los medios que no le son afines, contra la prensa crítica, contra la pluralidad de opiniones y en última instancia: contra la libertad de expresión”.



Dice que el 25 de junio de 2020, exactamente dos años después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de la Función Pública declararán como “total y definitivamente concluido” el proceso de revisión con el cual Nexos publicó en 2018 una plana del IMSS por 74 mil pesos, la revista recibió la notificación de que existía un procedimiento nuevo sobre ese contrato que casi dos meses después derivó en la inhabilitación por dos años y una multa por 999 mil 440 pesos.



“Pese a que la misma autoridad había revisado los comprobantes y había dado por concluido el asunto. A espaldas de Nexos se tramitó una investigación a la cual nunca fuimos llamados, nunca se nos pidió información y nunca se nos hizo partícipes. Sorprendente, la misma área que había quedado conforme dos años atrás, abrió una nueva investigación sin dar explicaciones”, cuenta la revista cómo fueron los hechos en una relatoría de doce puntos.



Relata allí que en marzo de 2018 el IMSS realizó una adjudicación directa de su campaña publicitaria “Chécate, mídete, muévete” y que “fueron convocadas a participar decenas de empresas de comunicación, entre ellas Nexos. El monto total de la campaña fue de 72 millones 313 000 pesos. A Nexos le fue adjudicado un contrato por 74 000 pesos (IVA incluido). Es decir 0.1 % del gasto asignado esa vez por el IMSS”.



Para ello debieron cumplir varios requisitos, uno de ellos era no tener adeudos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y presentan los pagos de sus cuotas (con documento anexo) con fecha 17 de mayo de 2018. “Se firmó el contrato, se imprimió la plana, se pagó la factura”.



"Durante dos años Nexos no volvió a saber del asunto”, señalan, pero el 25 de junio de 2020, se abrió una nueva investigación, de la que fueron notificados el 18 de agosto, “echando una nota por la puerta de la oficina desierta, a causa de que el personal de Nexos trabaja en casa por la pandemia”