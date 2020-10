Nexos de Genaro García Luna con el narco vienen desde su niñez, revela periodista

Escuchar Nota

“Me generaba mucha preocupación, así que me acerqué a exagentes. Uno de ellos me llevó al acta de nacimiento de García Luna. Descubrí que su familia salió huyendo de Michoacán en los años sesenta, y que por un año estuvieron escondidos en la misma casa en la que viven ahora. Por eso lo registraron después. Pero llegaron a vivir a una calle, en una colonia que se llama Romero Rubio, atrás de Lecumberri. La calle es conocida como La Canasta. ¿Por qué? Porque un grupo de agentes del Servicio Secreto del México viejo se juntaba ahí y juntaban todos los botines que robaban, asaltaban y ahí lo repartían. Genaro llegó a esa niñez”, detalló.

“Cuando sus padres migran trajeron a ese niño a conocer su destino a enfrentarse a su destino, y este niño, reclutado por el Servicio Secreto, hizo lo que sabía: repartir el botín. Se hizo de una hermandad. Esa hermandad fue creciendo”, relató el periodista.

“En el Cisen tuvo acceso a todas las fichas de criminales. Tenía guerrilleros, líderes sociales, periodistas. Hizo una hermandad con Luis Cárdenas Palomino, buscado en Estados Unidos, con Ramón Pequeño… No es casualidad que tuviera acercamientos con el narco, ahí tenía los expedientes secretos”, relató Francisco Cruz a Páez Varela y Delgado Gómez.

, de acuerdo con el periodista, autor del libro “García Luna, el señor de la muerte“.“García Luna es el personaje conocido más desconocido. Lo conocemos desde que llega al, pero antes es un personaje invisible. Es un fantasma que no existe. La narración oficial borró todo su pasado. Había que iniciar en algún lado. Su nacimiento:¿Cómo le hizo? En el periodismo teníamos un pendiente: saber quién es este personaje”, dijo Cruz Jiménez durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa “Los Periodistas”.Él iba a las colonias e identificaba a víctimas que serían asaltadas”, relató el autor de García Luna, el señor de la muerte.“Cuando él es madrina, se muere un agente del Servicio Secreto, y entonces él forma su propia pandilla y le da forma con familia y vecinos de la Romero Rubio.”, agregó.De acuerdo con Cruz Jiménez, la gente que vivía en la Romero Rubio llamabaa García Luna cuando era un niño, detalla el portal Sin Embargo Cruz Jiménez describe a García Luna comoLos fiscales de Estados Unidos que llevan el caso contra Genaro García Luna entregaron ayer un nuevo paquete de evidencia que incluyeEl que fuera el hombre fuerte de la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa se presentará ante la corte, en unaEl Departamento de Justicia de Estados Unidos cree que tiene lo suficiente para hundir al más alto funcionario mexicano jamás enjuiciado allá.En el paquete entregado por los fiscales hay además videos, aunque no se detalla de qué se tratan.Una periodista argentina, Olga Wornat, afirma haber visto un video en el que aparece el exfuncionario recibiendo dinero. No hay más allá que eso.El documento que confirma la entrega de este nuevo paquete de evidencia al abogado defensor César de Castro lleva los sellos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es contra quien se enfrenta este individuo, muy cercano a Calderón Hinojosa y que empezó su carrera con Vicente Fox Quesada.Se advierte que debe estar siempre bajo protección de quien lo recibe. En Estados Unidos difícilmente los fiscales o la defensa filtran información porque allá es penalizada si se rompe la cadena de custodia. Existe una, y no puede, por ningún motivo, ser entregada a la prensa.Genaro García Luna tiene varios cargos criminales. Uno de ellosAlgunos observadores creen que eso, y el hecho de que se le juzga –además de por sobornos– por trafico de drogas, podrían garantizar que el Juez Brian Cogan le dé cadena perpetua.Cogan es un juez duro. Fue quien trajo el caso dey quien finalmente lo metió a prisión de por vida. Se le considera un letrado experto ya en temas vinculados a crimen organizado y bandas del narcotráfico en México. Una élite de criminales ya declaró en su corte para hundir a “El Chapo” y se cree que varios de ellos repetirán como testigos contra García en busca de una reducción de su condena.De acuerdo con distintas fuentes, entre ellas varios exfuncionarios y militares en retiro,; que nadie le avisó que su Secretario pudiera tener relaciones con criminales o con bandas dedicadas al narcotráfico.García Luna diseñó y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el exsecretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree queSe ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan queDurante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006.En una segunda reunión en 2007,