Neymar divulga mensajes de la mujer que lo acusa de abuso

El delantero brasileño Neymar divulgó este domingo en sus cuentas en redes sociales los mensajes íntimos de la mujer que lo ha denunciado por violación para "probar que realmente no ocurrió nada de más" y que "fue una trampa" en la que acabó "cayendo"."A partir de ahora voy a exponer todo, exponer toda la conversación que tuve con la chica, todos nuestros momentos, que son íntimos, pero es necesario abrir y exponer para probar que realmente no ocurrió nada de más", dijo en Instagram el número 10 de la selección brasileña."Lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer dentro de cuatro paredes, algo que ocurre en todas las parejas. Al día siguiente no pasó nada de más, continuamos intercambiando mensajes", se defendió.Neymar, concentrado con su selección para la Copa América, que comienza en dos semanas, fue acusado de haber violado a una mujer en París, según una denuncia interpuesta por la supuesta víctima el pasado viernes en una comisaría de Sao Paulo y divulgada este sábado por los portales 'UOL' y 'GloboEsporte'.La máxima estrella de la Canarinha dijo que "lo que ocurrió fue totalmente lo contrario de lo que hablan y dicen" y aseguró que está "muy enfadado en este momento", informó RPP Noticias "Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra pesada, una cosa muy fuerte, pero es lo que está pasando en este momento. Me cogió de sorpresa. Es muy malo y muy triste escuchar eso porque quien me conoce sabe de mi carácter y de mi integridad, sabe que yo jamás haría una cosa de ese tipo", comentó.El atacante del París Saint-Germain, de 27 años, declaró que espera que "la Justicia mire los mensajes" que ha divulgado para todos sus seguidores en Instagram -cerca de 120 millones- y "vea lo que realmente ocurrió"."Fue una trampa y acabé cayendo, pero que esto sirva de lección de aquí para adelante", apuntó.Entre los mensajes íntimos que divulgó el futbolista y que datan desde marzo hasta mayo, se ven varias fotografías íntimas de la mujer que le denunció por violación y las conversaciones que mantuvieron ambos por escrito."Existen personas que quieren aprovecharse, extorsionar a otras personas, es realmente triste, doloroso", señaló."No solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia (...) Fui criado muy bien. Estar expuesto a esto es muy triste, muy malo", pero "tengo que probar algo que sea sincero y que sea verdad", expresó."Yo soy así, soy muy yo, soy muy de verdad", completó.Luego de conocida la denuncia, el padre del astro brasileño afirmó en declaraciones a un programa que Neymar conoció a su acusadora en Instagram, la invitó a París y tuvo relaciones sexuales con ella, pero, consentidas por ambos.Agregó que esa misma noche Neymar percibió que había caído en una trampa de la mujer, que supuestamente exigía una extorsión.Neymar da Silva Santos, el padre, refirió que personas que aseguraron ser representantes de la acusadora lo buscaron a él en Brasil para exigirle dinero a cambio de no presentar la denuncia, lo que rechazó tajantemente.La víctima, que no fue identificada, relató en su denuncia que conoció al futbolista del París Saint-Germain a través de las redes sociales y empezaron a intercambiarse una serie de mensajes.Según su versión, Neymar la invitó para que se encontraran en París y uno de sus asesores entró en contacto con ella para darle los pasajes de avión y el hospedaje.La mujer indicó que se hospedó en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, adonde Neymar llegó sobre las 20.00 horas, "aparentemente embriagado", y que pese a que comenzaron a conversar e intercambiar caricias, en un momento dado el futbolista se volvió agresivo y practicó la relación sexual contra su voluntad.Agregó que no presentó la denuncia en París porque estaba con miedo y emocionalmente afectada.