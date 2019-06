Neymar es el agredido: padre del futbolista

Casi en simultáneo al partido amistoso entre Brasil y Qatar disputado en Brasilia, la modelo Najila Trindade salió a dar su versión de lo sucedido el pasado 15 de mayo en París, Francia."Me dijo que pasara por el hotel antes de ir con él a una fiesta. Tenía el deseo de quedarme con Neymar. Cuando llegué allí, él estaba agresivo, totalmente diferente del tipo que conocía en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de quedarme con él, nos pusimos a hablar. Comenzamos a cambiar caricias, besarnos. Hasta entonces todo bien. Sólo que ahí empezó a golpearme. Al principio había sido todo correcto. Pero después grité, 'Para, me está doliendo'. Él contestó: 'Excusas, hermosa'", expresó la modelo que denunció al deportista de violación.Según su relato, el futbolista se puso aún más agresivo: "Después pregunté si había traído preservativo. Él dijo que no. Yo dije que entonces no iba a suceder nada, que no podríamos. Entonces se quedó callado. Me volteó, cometió el acto, le pedí que se detuviera, y él continuaba golpeando mi trasero violentamente. Grité 'Para, para, no, para', pero él no hablaba mucho y seguía".El canal brasileño Record TV también divulgó un video que ya venía circulando por las redes sociales, donde se los puede observar a ambos dentro de una habitación discutiendo y forcejeando.Neymar Santos Senior, padre del ex Barcelona, salió en su defensa: "Las imágenes hablan por sí solas y queda claro que ese es un vídeo que está forzado. Ese vídeo sólo va a probar que Neymar fue agredido. Ella provoca una agresión para que él responda, pero él se da cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era un montaje"."¡Sólo hay que ver las imágenes! Es todo un montaje y la gente se está dando cuenta. Cuando él entró en la habitación ya se estaba grabando todo. Lo que sería bueno para la investigación y para nosotros es que ese vídeo completo apareciese. Es lo que está intentando hacer la policía, encontrar todas las imágenes que ella tiene", recalcó.Vale mencionar que sólo 20 minutos duró Neymar en la cancha en el último amistoso de la selección de Brasil antes de jugar la Copa América. En la victoria por 2 a 0 ante Qatar el delantero sufrió una grave lesión en su tobillo derecho (rotura ligera de un ligamento) y quedó marginado del torneo de selecciones nacionales más importante del fútbol sudamericano.