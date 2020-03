Neymar ‘huye’ a Brasil ante la pandemia del coronavirus en Francia

Escuchar Nota

Brasil.- Neymar 'huyó' a Brasil antes del inicio en Francia de un plazo de quince días de confinamiento para hacer frente a la pandemia del coronavirus, confirmó el miércoles la AFP, tras una información del diario deportivo L'Equipe al respecto.



El brasileño, igual que su compatriota Thiago Silva, pasarán en su país natal este plazo de incertidumbre, con la actividad del París Saint-Germain en suspenso, igual que la Ligue 1 y la Champions League.



El PSG no entrena desde su victoria 2-0 sobre el Borussia Dortmund el 11 de marzo, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, donde consiguió su billete a los cuartos de final.



La entrada en vigor el martes de 15 días de confinamiento en Francia alejó la perspectiva de un regreso rápido de la competición y obliga a los jugadores a mantener la forma física en su casa.



Todavía no hay fecha prevista para el regreso de Neymar y de Thiago Silva a París.



La esposa de Thiago Silva, Isabelle, había dejado entrever en Instagram su intención de viajar a Brasil: "Vamos a decidir si nos quedamos o no porque el virus está en todas partes. Por el momento estamos aquí, realmente tristes por todo esto, pero tenemos mucha confianza en que todo pase lo antes posible".



Europa es el nuevo epicentro de la pandemia según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según un cálculo de la AFP, el número de muertes debidos al coronavirus (tres mil 421) superó este miércoles en Europa las cifras de fallecidos en Asia.



El martes se anunció una primera muerte de un paciente con nuevo coronavirus en Brasil, donde la ciudad de Sao Paulo y el estado de Río de Janeiro declararon el estado de urgencia, con una serie de medidas destinadas a frenar la propagación del virus.