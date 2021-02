Neymar otra vez es baja con el PSG

Escuchar Nota

París.- El PSG no podrá contar con Neymar para el juego ante el Nimes, correspondiente a la Liga de Francia.



El conjunto parisino no solo no podrá contar con su máxima figura, el brasileño Neymar, al estar suspendido, sino que tampoco contará con otros futbolistas en todas sus líneas del campo.



Marco Verratti se lo perderá al haber dado positivo por Covid-19, mientras que el arquero Keylor Navas sigue lesionado y también lo verá desde su casa. En su lugar estará Sergio Rico.



Otros dos que se lo perderán son los defensores Marquinhos (lesión) y Abdou Diallo (Covid-19), quienes ya faltaron ante Lorient, en lo que fue la primera derrota con Mauricio Pochettino al mando del equipo.