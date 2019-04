Neymar reconoce su error tras golpear a un aficionado

Si Neymar se hubiera quedado en Barcelona, ahora estaría festejando junto a Messi y Suárez; en cambio, ¡dio un puñetazo a aficionado francés que se burló de él! pic.twitter.com/xaOsCckgDY — MedioTiempo (@mediotiempo) 28 de abril de 2019

El astro brasileño del París SG Neymar, criticado en las redes sociales, reconoció que cometió un error al golpear a un aficionado del Rennes que le provocó luego de la final de la Copa de Francia perdida el sábado (2-2, 6-5 en penales)."¿Si actué mal? Sí. Pero nadie puede quedar indiferente", escribió el brasileño en una publicación de Instagram de un miembro de su entorno en su defensa.Varios videos del '10' del PSG golpeando la cara de un espectador que le abucheó mientras subía las escaleras hacia el palco para recibir su medalla incendiaron las redes sociales en las horas siguientes al partido.Alex Bernardo, una persona cercana al jugador, publicó en su cuenta de Instagram el video tomado por el espectador agredido, en el que se le escucha insultar a los jugadores parisinos: "¡Oh Buffon, sucio bufón! ¡Oh Kurzawa, no quiero tu saludo! ¡Oh racista (a Marco Verratti)! ¡Oh aprende a jugar a fútbol (a Neymar)!".En ese momento, el ex del FC Barcelona apartó el celular del aficionado para propinarle un golpe en la cara, según otros videos y testigos.El periódico L'Equipe pudo entrevistar al aficionado agredido, Edouard, un repartidor de 28 años de Nantes: "no le insulté, le dije que no jugaron nada, es el juego, englobando a todo el equipo. Cuando los jugadores llegaron, Verratti, Buffon, les lancé: 'sois nulos, ¡vamos Rennes!'", se defendió.Según el periódico deportivo, el aficionado consideraría la posibilidad de denunciar a Neymar, y afirmó haber sufrido un corte en el labio y haber sangrado por la nariz, lo que no es visible en los videos.