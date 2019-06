Neymar se perderá los próximos 3 partidos de ‘Champions’

Juegue donde juegue la próxima temporada, el astro brasileño Neymar se perderá los próximos tres partidos de Liga de Campeones, luego de la confirmación, este miércoles por parte de la UEFA, de su sanción por insultar a un árbitro.La instancia disciplinaria de la UEFA rechazó la apelación del París Saint-Germain. El delantero había sido sancionado por insultar a los árbitros del partido de vuelta de octavos de final de la 'Champions' entre su equipo y el Manchester United.El pasado 6 de marzo, luego de la sorprendente eliminación del PSG, Neymar explotó en las redes sociales, apuntando a los árbitros luego de un penal pitado a favor de los ingleses en los últimos minutos del partido, tras revisión del VAR.Lesionado en aquel momento y obligado a ver el partido desde la grada, el excapitán de la 'Seleçao' escribió en Instagram: "¡Es una vergüenza! Ponen a cuatro tíos que no saben nada de fútbol para ver la repetición, que les den".El 25 de abril, la comisión de disciplina suspendió al jugador en primera instancia con tres partidos en las competiciones UEFA.Esta ausencia de los campos europeos hasta principios de noviembre ensombrece aún más el futuro de Neymar.Lesionado en el mismo pie desde hace dos semanas, privado de jugar la Copa América con su selección y acusado de violación por una brasileña, el exjugador del Barcelona se ha convertido en el cabeza de cartel del mercado veraniego.Según diferentes medios de comunicación, el PSG estaría listo para dejarle partir en caso de una gran oferta, y un eventual retorno al conjunto culé ocupa las portadas de la prensa europea y española.El presidente del París SG, Nasser Al-Khelaifi, ha convertido esta hipótesis en creíble luego de unas declaraciones en la revista France Football: "Hay contratos que respetar (está vinculado al PSG hasta 2022), pero la prioridad desde ahora es la adhesión total a nuestro proyecto. (...) Nadie le obligó a firmar aquí. Nadie le empujó".Víctima de repetidas lesiones, el jugador más caro del mundo (222 millones de euros) no costaría ahora más de 124,7 millones de euros, según el Observatorio del Fútbol (CIES).¿Hará tal esfuerzo el Barça para una segunda etapa de Neymar en el Camp Nou tras 2013-2017? Algunos medios no descartan un traspaso con intercambio de piezas (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé...).Si la escuadra azulgrana recupera a 'Ney', ya sabe que el brasileño se perderá la mitad de la fase de grupos de la Liga de Campeones.