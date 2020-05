NFL tendría pérdida millonaria si temporada 2020 se juega sin público

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A pesar de que la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) publicó hace unas semanas el calendario 2020 que comenzará a partir de septiembre, aún es incierto si lo hará con aficionados en los estadios, por lo que podría representar una fuerte pérdida millonaria para la liga y las 32 franquicias.



De acuerdo con un estudio realizado por Forbes, si la campaña se disputa en su totalidad sin público, aproximadamente 5.5 mil millones de dólares se estarían perdiendo.



Todo esto es contabilizado no solamente con el ingreso de las entradas, sino también con los costos del estacionamiento, los artículos de los equipos vendidos en los inmuebles, así como la comida que las personas consumen en cada partido.



En dicho estudio, se indica que la déficit no golpeará de la misma manera a todos los equipos, pues mientras los Vaqueros de Dallas y los Patriotas de Nueva Inglaterra ingresan más de la mitad de sus ingresos bajo estos conceptos, conjuntos como Bills de Búfalo, Titanes de Tennessee y Bengalíes de Cincinnati dejarían de percibir casi la tercera parte.



Cabe destacar que estas pérdidas podrían ser un factor fundamental para establecer un nuevo acuerdo en el límite salarial para el 2021, así como la reorganización de los contratos con algunos jugadores.



Algunos estados de la unión americana como Texas, California y Nueva York, ya dieron su visto bueno para que los diferentes deportes profesionales regresen a la actividad deportiva sin público a partir de junio, pero aún no se sabe cuándo pudiera haber espectadores en las tribunas.