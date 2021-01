Ni aspirinas hay en farmacias para enfermos Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La escasez de medicamentos en farmacias privadas principalmente, los medicamentos relacionados con Covid-19, impacta ya varios estados de todo el país.



Imagen Noticias realizó una lista de 16 medicamentos en desabasto, tomando como ejemplo desde anticoagulantes, antidepresivos, vitamínicos y hasta aspirinas.



• Rifampicina

• Hidroxicloroquina

• Clexane

• Tafil

• Beriglobina

• Hemobion 400

• Azulfidina

• Redoxon

• Iliadin Aqua

• Dexametasona

• Betametasona

• Propofol

• Melatonina (Sublingual 5 mg)

• Aspirina Protect

• Ossopan

• Histofil 400 UL



Hay medicamentos que no se surten desde hace 6 meses y otros desde la semana pasada.



No importa si es una cadena farmacéutica o una farmacia de barrio, los medicamentos no están llegando a la población.



La Asociación Nacional de Farmacias de México señaló que los faltantes son un problema temporal debido a que la mayoría de los insumos son de importación, señalaron que, en China, en India y en países de Europa han tenido problemas en los procesos de fabricación por la pandemia y porque hay una demanda excesiva, el fenómeno es temporal reiteraron.



En tanto el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos indicó que una de las causas es que hay un mercado muy desordenado ya que no solo están las compras privadas sino las compras que se hacen por parte del sector público.