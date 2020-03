Ni contingencia para riñas dentro de casas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El coronavirus no detiene la violencia en Saltillo. Durante el primer fin de semana en cuarentena y hasta el mediodía del domingo se registraron 207 detenciones, de las cuales 161 fueron canalizadas al juez calificador y 46 al Ministerio Público.



Aunque esta cifra representa 37 detenciones menos en comparación con el fin de semana anterior, del total de los casos, 23 corresponden a faltas administrativas a la integridad familiar, en la mayoría de los casos, discusiones entre sus integrantes y no sólo entre cónyuges, mientras que la semana pasada sólo fueron 19.



La juez calificadora en turno señaló que se prevé una alza en las detenciones de este tipo, pues la contingencia sanitaria obliga a permanecer en casa a todos los integrantes de la familia, considerando que además no habrá sitios para aislarse, como bares o clubes, lo que detona ciertas discusiones o desacuerdos.



Puesto que no todas estas intervenciones en dichos conflictos familiares son respecto a la defensa de una mujer agredida sino que, la gran mayoría, refiere peleas entre padres, hermanos, primos o cualquier otro integrante de la familia.