Ni deudores alimentarios, ni agresores sexuales para quien quiera ser candidato

Saltillo, Coah.- No contar con antecedentes en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, ni como agresor sexual ni como agresor por razones de género, serían nuevos requisitos para los candidatos a cargos de elección popular.



Diana Patricia González Soto, diputada por el PRI, plantea reformas al Código Electoral y a la Constitución de Coahuila, para imponer nuevas restricciones para ser gobernador, legislador, integrante de Ayuntamiento y servidor público.



“Contando con perfiles de candidatos que cuenten con una integridad, se genera la confianza ciudadana de ejercer su voto y aumenta la participación y derecho a votar, que se ha perdido por falta de integridad, desconfianza e inclusive indiferencia”.



“El objetivo de esta propuesta es establecer como requisitos, instrumentos que permitan, a través de diversos mecanismos, contar con representantes populares y servidores públicos que estén libres de haber cometido violencia en cualquiera de sus modalidades, y en particular de naturaleza sexual o como autores de violencia en razón de género”.



Se requiere, añadió, servidores públicos y candidatos que sean congruentes con su actuar y en su vida personal, como en el cargo o comisión que vayan a desempeñar.



Refirió que ante la violencia contra la mujer, varios colectivos, en particular “Las Constituyentes Feministas CDMX”, promovieron la iniciativa 3de3 contra la violencia, que fue retomada por la diputada Sonia Berenice García Mosqueda, de Jalisco.



Esa propuesta establece como requisitos, para ser candidato o funcionario, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor por razones de género y no ser acosador sexual.



González Soto manifestó que retoma la iniciativa, como lo están haciendo en varios estados más.