Ni el Azteca ni CU: estadios se mantienen cerrados al público, Sheinbaum

Ciudad de México.- A pesar de que la Liga Mx anticipó el regreso de los aficionados a las tribunas, este viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que todavía no es tiempo de abrir los estadios.



La medida afecta directamente a los clubes América y Cruz Azul (ambos comparten el Estadio Azteca), los Pumas de la UNAM (Estadio Olímpico Universitario) y al Atlante, que tras su regreso a la capital del país eligió como sede el estadio de la Ciudad de los Deportes. Este último equipo participa en la llamada Liga de Expansión.



Apenas el jueves pasado, la Liga Mx adelantó que ya se había avalado el regreso del público a los inmuebles con restricción del 50 por ciento de la capacidad del aforo, y hasta puso como fecha probable el 15 de octubre con los debidos protocolos de sanidad.



Sin embargo, este día Sheinbaum afirmó que eso no ocurrirá en la Ciudad de México, donde se ubica el Azteca y el Olímpico Universitario.







“Por ahora se mantienen cerrados. Estamos en comunicación tanto con la Secretaría de Salud como con la Asociación (Federación) Mexicana de Futbol. Nos buscaron para ver si se llegaran a abrir los estadios con sana distancia ¿Cuándo podría ser? Aun no es tiempo para hacerlo en la ciudad”, dijo la jefa de gobierno capitalino en conferencia de prensa.



Sheinbaum agregó: “Lo que se mostró hoy es que en efecto tenemos, en términos generales, menos hospitalizados y camas ocupadas. Eso es bueno, pero hemos sido cautos en la ciudad, y eso ha sido bueno para ver los impactos con las actividades. Vamos a ver el comportamiento”.





Desde el pasado 8 de marzo no se ha vuelto a disputar un partido de futbol con asistencia de público, antes de la pandemia de covid-19.