Ni el baño servía tras retraso de cinco horas en vuelo

El vienes se reportó un incidente que duró casi cinco horas en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Luego de todo ese tiempo de espera, los operadores de la empresa retrasaron a los pasajeros casi media hora más porque las cinco anteriores no les bastaron para obtener un registro puntual de los ocupantes que llevaban.La empresa TAR, entró como bateadora emergente en las opciones de aerolíneas regionales, pero más temprano que tarde ha incurrido en prácticas de impuntualidad, mala educación y falta de comunicación.Debieron mencionar a uno por uno. Al que llamaron el cliente número 38 no únicamente lo retrasaron, sino que lo trasladarían a la ciudad de Chihuahua... y de ahí por tierra a su destino final... ¡Torreón!, esperemos no sea la mala suerte del Santos que lo persigue.Es común que los clientes de la aerolínea que opera principalmente en las principales ciudades de la región norte del país se queden varados por horas en los aeropuertos sin explicación alguna. Los muchachos y aeromozas que trabajan con ellos sudan de pena pero no pueden contra las gerencias desorganizadas e irresponsables.Ninguna diferencia existe con Interjet, Volaris y hasta la misma Aeroméxico, que con frecuencia pasmosa dejan a los usuarios plantados por horas y hasta por días en las salas de espera.Clientes del vuelo 805 de TAR se inconformaron ayer ante El Diario de Juárez. Nunca notificaron previamente la tardanza ni mucho menos dieron a conocer las razones de la misma. Fue de los vuelos con destinos diversos: Hermosillo, Culiacán, Chihuahua, Durango...Las cámaras legislativas del Congreso de la Unión echaron el año pasado las campanas al vuelo (irónicamente) aprobando leyes y reglamentos que obligarían a las aerolíneas a mayor formalidad y puntualidad. Fuertes sanciones a quienes incumplieran.Acaso las aerolíneas internacionales pusieron algo de atención en las nuevas determinaciones, las mexicanas casi cero; incluida la que llegó a Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Querétaro, Sinaloa... TAR, como la opción confiable.“No contamos con servicio de baño”, advirtió la aeromoza como estocadilla del desastre a los 38 pasajeros antes de tomar pista hacia la capital del estado, y de ahí a Culiacán... Al inocente de Torreón lo enviarían por tierra.