Ni evaluaciones ni venta de plazas con nueva reforma: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la venta de plazas y el “trafique de nómina” con los maestros, como parte de la nueva propuesta de reforma educativa que se trabaja con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacion (CNTE) en la Cámara de Diputados.“No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Eso no, corrupción no. No se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o derecha”, dijo.Así contestó en su conferencia matutina, López Obrador sobre la presión que los maestros disidentes ejercen con sus protestas en la Cámara de Diputados.López Obrador agregó que dio instrucciones a los secretarios de Educación, Esteban Moctezuma, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a escuchar, dar información y todas las facilidades a las organizaciones magisteriales para conocer las propuestas de reforma y, particularmente, que “no va a Haber evaluaciones punitivas”.El mandatario tabasqueño agregó: “he dado instrucción de que se quite lo que afecte a los maestros. No le voy a dar el gusto a los conservadores que digan que somos iguales. Pediré a Esteban Moctezuma que hable con los maestros, que se quite todo lo que pueda ser utilizado como pretexto para que puedan vociferar de que somos iguales. Si hay dudas sobre algunas disposiciones en las reformas, que se avalen, estamos en la mejor disposición”.