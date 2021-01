Ni gente, ni goles, ni emociones en el Mazatlán vs Santos

Escuchar Nota

#ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Mazatlán y Santos en el encuentro de la #Jornada3 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/0fchVaVjmA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 23, 2021

Santos intentó y hasta mereció, pero no pudo mantener el paso perfecto en el arranque del Guardianes 2021, luego de empatar 0-0 con Mazatlán, que volvió a jugar con el estadio vacío, luego del retroceso en elEl conjunto de Guillermo Almada, que se colocó de momento en la cima de la clasificación, arrinconó al cuadro local en la recta final del encuentro, mas no pudo vencer a, que fue figura en el Kraken.Mazatlán fue mejor en la primera mitad e incluso se impuso en el campo desde los primeros minutos, pues apenas al 6' Luisdesbordó por la izquierda y mandó una diagonal que Mario Osuna encontró con la zurda, pero su disparo fue desviado por Carlos Acevedo con una difícil atajada a la base del poste.Par de minutos después, el arquero de Santos volvió a aparecer para negarle el 1-0 a Manuel Pérez, quien fue uno de los más activos del cuadro local en el primer tiempo.Santos respondió hasta la segunda mitad, de la mano decon una escapada en la que el colombiano se apuró, no quiso conducir y disparó a donde Nicolás Vikonis estaba parado.Cinco minutos más tarde, el uruguayo volvió a aparecer para negarle el tanto a, quien disparó potente pero a los puños del guardameta.Al 75', Valdés se encontró con un rebote en el área después de un exceso de confianza de la zaga, y a pesar de mandarla a la red, el tanto fue anulado por un fuera de lugar poco común, pues el arquero estaba por delante de la línea de la pelota.insistieron pero se quedaron sin ideas en los últimos minutos, por sólo sumaron una unidad para llegar a siete, mientras que el Mazatlán tiene cuatro puntos.