Ni la pandemia detiene la importación de armas italianas

Italia.- La venta de armas a México por parte de Italia, uno de los grandes exportadores de esa mercancía, no se detuvo ni siquiera con la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (Istat), la norteña provincia de Brescia, donde está la sede central de la multinacional de armas Beretta, duplicó sus exportaciones a México en los primeros nueve meses del año pasado, según el análisis elaborado por Carlo Tombola, director científico del Observatorio Permanente sobre las Armas Ligeras y las Políticas de Seguridad y Defensa (OPAL) de Italia.



Tombola, quien recientemente analizó informes desclasificados relativos a ventas de armas a México de 2006 a 2018 –también publicados por Proceso, en el marco del Proyecto Cartel coordinado por Forbidden Stories, realizado gracias a una colaboración con Stop Us Arms to México (SUAM)–, encontró la información mientras hacía un seguimiento del caso.



“Llevaban meses sin actualizar sus bases de datos cuando finalmente publicaron estas cifras, que no solamente demuestran que estas exportaciones no fueron interrumpidas por la pandemia, sino que aumentaron”, subraya en entrevista Tombola.



De acuerdo con el Istat, de enero a septiembre pasados los productores de Brescia vendieron a México armas por unos 5 millones de euros, equivalentes a 97% de las exportaciones de armamento italiano a México (5.19 millones) y el doble comparado con el mismo periodo de 2019, cuando no se superaron los 2.5 millones de euros. Es decir, el volumen total de las exportaciones italianas de armas a México creció 23%, comparado con los 4.2 millones de euros de mercancías vendidas en ese mismo lapso en 2019.



“Independientemente de la pandemia, que este año sometió varios meses a la población italiana a duras restricciones y cierres, la industria de Brescia parece haber trabajado este año a pleno ritmo e incluso parece haberse aprovechado de la situación, a diferencia de otros vendedores que tuvieron mayores dificultades y que han exportado poco o nada a México”, indica Tombola.



Añade que, si bien el Istat no aclara quién vendió ni quién compró esas armas, en esa zona de Italia sólo hay tres empresas del ramo: dos del grupo Beretta y una que vende réplicas de armas antiguas.