Ni para cuándo EU pueda levantar embargo pesquero contra México

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que por el momento no tiene ninguna solicitud de México para evaluar la comparabilidad de pesquerías en el Alto Golfo de California, con lo que eventualmente se podría levantar el embargo pesquero contra la región.Las restricciones a la venta de productos del mar de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora, en territorio estadounidense data de agosto de 2018 para embarcaciones menores y fue ampliado apenas el pasado mes de marzo para barcos camaroneros de Puerto Peñasco, por la falta de acciones concretas para salvar a la vaquita marina de la extinción.El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 24 de septiembre prohíbe la fabricación, transportación y uso de redes de pesca tradicionales en el hábitat del mamífero marino en mayor peligro del mundo.La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, faculta a su gobierno a establecer restricciones a la compra de productos pesqueros a los países que no puedan comprobar que tienen una regulación comparable a los estándares vigentes en sus mares (comparabilidad), para evitar capturas incidentales de especies protegidas.Según los lineamientos de la nueva regulación que no se cumplieron en tiempo y forma, las dependencias debían definir los factores detonantes, duración, alcance y mecanismos para el cierre de áreas a la pesca por la presencia de actividades ilícitas; establecer las acciones de inspección y vigilancia en la región, así como las acciones para la recuperación, eliminación y reciclaje o destrucción de redes de pesca ilegales, perdidas o abandonadas.La propia Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), reconoce en una solicitud de transparencia, que no cumplió con las fechas fijadas en el Acuerdo, porque no se pudo formar el Grupo de Colaboración sobre Aplicación (GCAL), encargado de estas tareas."Es de considerarse que las actividades para el cumplimiento del Acuerdo deben de realizarse de forma coordinada con otras dependencias y organismos, en ese sentido, en cuanto a las acciones para el establecimiento de dicho grupo, se han visto retrasadas debido a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)", respondió.Con información de Excélsior