Ni pensión ni apellido: así es Luis Miguel como figura paterna

Así lo reveló en una entrevista la cantante de “Malas Noticias”. "La única figura paterna que tienen es su abuelo, mi padre. Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino y es un espectacular papá, tienen mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos", comentó Arámbula sin pelos en la lengua.



El cantante de 50 años,. Millones de fanáticos a nivel mundial escuchan las canciones y lo idolatran en todos sus proyectos.Sin embargo, al parecer en lo personal no resulta un modelo seguir.. La modelo se llama Michelle Salas y tiene 31 años. Si bien los primeros años de su vida estuvo presente, después dejó de verla e incluso no la reconoció como su hija. Al cabo de un tiempo sí lo hizo pero nada volvió a hacer lo mismo.. Actualmente, los pequeños tienen 13 y 11 años respectivamente. En 2011, Luismi fue denunciado penalmente por la actriz y cantante, por falta de manutención de sus dos hijos. Al igual que con Michelle, el intérprete de “Suave” no ha estado presente en la vida de los niños.Lejos de aprender algo de su padre, Luisito Rey, el Sol de México repite los mismos patrones. Como es de público conocimiento, el manager tuvo tres hijos y ninguno de ellos llevó su apellido. Como se muestra claramente en la serie de Netflix, fue un padre maltratador y por muchas veces ausente.