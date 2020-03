Ni rapiña, ni saqueos en Coahuila por Covid19; encabeza MARS reunión de seguridad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la Reunión de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde se presentó el Reporte de Incidencia Delictiva, de Inicio de Carpetas de Investigación y Propuesta de Capacitación del Informe Policial Homologado, el informe sobre amenazas o posibles saqueos en comercios y de Incidencia de Detenciones del Primer Respondiente, a cargo de dependencias estatales y federales.



El Reporte de Incidencia Delictiva estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE); y la Fiscalía General de la República (FGR) expuso el informe de Inicio de Carpetas de Investigación y Propuesta de Capacitación del Informe Policial Homologado.



Mientras que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presentó el informe sobre amenazas o posibles saqueos a las tiendas o centros comerciales.



Al respecto, Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), afirmó que en Coahuila no se han dado casos de rapiña en tiendas ni tampoco se han detectado convocatorias a cometer saqueos en establecimientos comerciales, ante las medidas de prevención y control para prevenir el COVID-19, que implican la recomendación de que los ciudadanos no salgan de sus casas.



A su vez, la FGR expuso el Reporte de Inicio de Carpetas de Investigación y Propuesta de Capacitación del Informe Policial Homologado.



Durante la reunión, el Reporte de Incidencia de Detenciones del Primer Respondiente derivada de delitos en flagrancia no ratificados ante el Juez de Control estuvo a cargo del Tribunal Superior de Justicia.



En la sesión de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad estuvieron presentes también con el Gobernador de Coahuila, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; General BRG. D.E.M. Jorge González Gálvez, Jefe de Estado Mayor de la VI Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; Comisario Andrés Ojeda Ramírez, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de Seguridad Pública del Estado; Marco Antonio Melo Moya, Rep. Delegado de los Programas para el Desarrollo; Efraín Alonso Gastélum Padilla, Delegado de la Fiscalía General de la República; Pedro Hernández Hernández, coordinador estatal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; Erasmo Núñez Álvarez, delegado regional de la Policía Federal Ministerial en Coahuila; Jesús Jaime Gómez Macías, Jefe de Estación del CNI, y Juan Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil.



También asistieron el magistrado Juan José Yáñez Arreola, representante del Tribunal Superior de Justicia; General Retirado José de Jesús Barajas Santos, titular de la Oficina de Representación del INM; Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Saltillo; Katty Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres del Gobierno del Estado; Mayela Hernández Valdés, subsecretaria de Gobierno; Carlos Estrada Flores, consejero jurídico del Ejecutivo; Juan Carlos Villarreal Garza, jefe de Oficina de la Secretaría de Gobierno; Juan Carlos López, subsecretario de Seguridad Pública, y Héctor Flores Rodríguez, coordinador de la Policía del Estado.