Ni recortes ni congelación de recursos: SSa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad no sufrieron ningún recorte adicional de recursos."No se llegó a ningún recorte, no se llegó ni siquiera a un congelamiento, sino se hicieron indicaciones de algunas cantidades que era necesario revaluar", dijo en entrevista previa al sorteo de la Lotería Nacional conmemorativo al 40 Aniversario del Programa IMSS-Bienestar.El funcionario federal aseveró que “en la salud no se regatean los recursos, en la salud se buscan las mejores condiciones para cumplir los objetivos centrales de un camino hacia la mejora de los servicios”.Alcocer Varela detalló que se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y hablaron de un diagnóstico que se estaba haciendo sobre la situación en que se encuentran los Institutos Nacionales de Salud y otras áreas, pero resulta que se tomó como un documento oficial y súbitamente se empezó hablar de recortes.“Esto ya lo puedo señalar, que culminó el día de hoy entre la reunión que tuvimos el Secretario de Hacienda (Carlos Urzúa) y su servidor para ver qué estaba pasando, y ahí se advirtió que esto se estaba tomando como un documento no sólo oficial, sino que ya era un hecho”, mencionó.A los médicos y otros grupos que se organizaron para dar a conocer incluso de manera angustiante esta situación "les pido tener paciencia y certeza de que no habrá recortes".No obstante, Alcocer Varela reiteró que se están haciendo ajustes en todas las áreas del Gobierno Federal como parte de la política de austeridad de la actual administración.