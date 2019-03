‘Ni saben qué siento por México’

Con qué cara se juzga el sueño de un naturalizado por vestir la playera de la Selección Mexicana. La polémica en torno a este tema es algo que Julio Furch, delantero argentino de Santos Laguna, no comprende, ya que nadie sabe qué siente por México, país que tanto le ha dado.“Tengo el sueño de poder ser llamado y formar parte de una Selección, defender la camiseta, es un sueño que tengo y estoy ansioso para que se cumpla. Ellos (críticos) no saben lo que nosotros sentimos por el país, el sueño que nosotros tenemos de vestir una Selección, no tienen ni idea de cómo pensamos, de cómo piensa mi familia, de lo que siento yo por México o lo que me gustaría a mí, principalmente eso”, afirmó.El nombre de Julio Furch no es el único que se ha mencionado como naturalizado con sueños de ponerse la del “Tri”, también Rogelio Funes Mori.